Бензема заявил, что не думает о «Золотом мяче»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Золотой мяч»? Я хочу победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — заявил Бензема после матча полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист отметился дублем в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4). На счету у футболиста 14 забитых мячей. Он опередил форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски (13 голов) и вышел на первое место в бомбардирской гонке турнира.

Ранее Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал».