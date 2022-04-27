Бензема заявил, что не думает о «Золотом мяче»
«Золотой мяч»? Я хочу победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — заявил Бензема после матча полуфинала Лиги чемпионов.
Футболист отметился дублем в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4). На счету у футболиста 14 забитых мячей. Он опередил форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски (13 голов) и вышел на первое место в бомбардирской гонке турнира.
Ранее Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал».