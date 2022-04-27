Бензема заявил, что не думает о «Золотом мяче»

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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Золотой мяч»? Я хочу победить в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — заявил Бензема после матча полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист отметился дублем в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4). На счету у футболиста 14 забитых мячей. Он опередил форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски (13 голов) и вышел на первое место в бомбардирской гонке турнира.

Ранее Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал».

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