«Ливерпуль» и «Вильярреал» огласили составы на первый матч полуфинала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и испанского «Вильярреала» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» и «Вильярреал» огласили составы на первый матч полуфинала Лиги чемпионов
  • AP

В составе мерсисайдцев с первых минут на поле появятся Алисон Беккер, Трен Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Мохаммед Салах, Садио Мане и Луис Диас.

У гостей выйдут Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Дани Парехо, Этьен Капу, Хуан Фойт, Самуэль Чуквезе, Франсис Коклен, Первис Эступиньян, Джованни Ло Чельсо и Арно Данжума Груневелд. 

Встреча состоится 27 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить