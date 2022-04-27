«Ливерпуль» и «Вильярреал» огласили составы на первый матч полуфинала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и испанского «Вильярреала» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе мерсисайдцев с первых минут на поле появятся Алисон Беккер, Трен Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Мохаммед Салах, Садио Мане и Луис Диас.

У гостей выйдут Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Дани Парехо, Этьен Капу, Хуан Фойт, Самуэль Чуквезе, Франсис Коклен, Первис Эступиньян, Джованни Ло Чельсо и Арно Данжума Груневелд.

Встреча состоится 27 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом».