«Ливерпуль» и «Вильярреал» огласили составы на первый матч полуфинала Лиги чемпионов
- AP
В составе мерсисайдцев с первых минут на поле появятся Алисон Беккер, Трен Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Мохаммед Салах, Садио Мане и Луис Диас.
У гостей выйдут Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Дани Парехо, Этьен Капу, Хуан Фойт, Самуэль Чуквезе, Франсис Коклен, Первис Эступиньян, Джованни Ло Чельсо и Арно Данжума Груневелд.
Встреча состоится 27 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом».