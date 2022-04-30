«Вильярреал» потерпел поражение от «Алавеса» в матче Примеры

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«Вильярреал» проиграл в гостях «Алавесу» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Вильярреал» потерпел поражение от «Алавеса» в матче Примеры
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Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Витории.

За «Алавес» отличились Виктор Лагуардия (4') и Гонсало Эскаланте (31'). В команде гостей мяч забил Саму Чуквезе (47').

«Вильярреал» (52 очка) занимает седьмую строчку в таблице чемпионата Испании. «Алавес» (28 очков) находится на 19-м месте.

Ранее английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

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