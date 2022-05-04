Губерниев: Эмери взялся за учебники и стал отличным тренером

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Мне ещё Саша Большунов сказал, что критика делает лучше. Так и здесь. Унаи Эмери отреагировал на критику легендарного футболиста Артёма Дзюбы: он взялся за учебники и стал отличным тренером. Он вырос! Ну а Дзюба так и остался просто легендарным футболистом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2012 году Эмери подписал контракт с московским «Спартаком», в том же году после разгромного поражения от «Динамо» (1:5) наставник красно-белых был уволен прямо в раздевалке команды. После игры бывший форвард «Спартака» Артём Дзюба назвал испанского специалиста «тренеришкой».

Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» во втором матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.