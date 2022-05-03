«Ливерпуль» на выезде одолел «Вильярреал» и вышел в финал Лиги чемпионов

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Английский «Ливерпуль» одержал победу над испанским «Вильярреалом» во втором матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Голами за «Ливерпуль» отметились Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67-я) и Садио Мане (75-я). За команду Унаи Эмери мячи забили Булайе Диа (3-я минута) и Франсис Коклен (41-я).

Напомним, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в 22:00 мск. 

Ранее главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти не исключил, что завершит карьеру в клубном футболе после окончания контракта с мадридским клубом.

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