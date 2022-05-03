Фирмино из-за травмы не сможет сыграть в матче с «Вильярреалом»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что бразильский нападающий Роберто Фирмино не примет участия в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».
Фирмино из-за травмы не сможет сыграть в матче с «Вильярреалом»
  • AP
  • © Jon Super

«Фирмино не может бегать. Травма не очень серьёзная, но он испытывает сильную боль из-за небольшого повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включён не будет», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

30-летний бразилец из-за повреждения не сыграл в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

На счету Фирмино в сезоне-2021/22 в 31 матче во всех турнирах 11 голов и четыре результативные передачи.

«Ливерпуль» в первом матче переиграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.  

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» подтвердил продление контракта с Клоппом.

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