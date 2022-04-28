«Ливерпуль» подтвердил продление контракта с Клоппом

Английский «Ливерпуль» подтвердил продление трудового соглашения с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, немецкий специалист и его помощники Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц продлили свои контракты до 2026 года.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл с командой пять трофеев. В том числе он привёл команду к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.