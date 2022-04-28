Алькантара стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара.
Алькантара стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что футболист отдал 97% точных передач и пробежал более 10 км в первом матче полуфинала ЛЧ с «Вильярреалом» (2:0).

Алькантара обошёл в борьбе за награду нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить