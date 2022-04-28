Алькантара стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что футболист отдал 97% точных передач и пробежал более 10 км в первом матче полуфинала ЛЧ с «Вильярреалом» (2:0).

Алькантара обошёл в борьбе за награду нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».