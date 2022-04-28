Сёмин: с «Ливерпулем» никто сейчас не справится

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (2:0).

«Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль» в том физическом состоянии, в каком он сейчас, в хорошем настроении (играет с большим удовольствием) — с ним никто сейчас не справится», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра команд состоится 3 мая в Испании.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом».