Сёмин: с «Ливерпулем» никто сейчас не справится
- AP
«Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль» в том физическом состоянии, в каком он сейчас, в хорошем настроении (играет с большим удовольствием) — с ним никто сейчас не справится», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра команд состоится 3 мая в Испании.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом».