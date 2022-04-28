Клопп — о победе в «Ливерпуля» над «Вильярреалом»: мы знаем, что это ещё не конец

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

«Вы должны быть максимально сконцентрированы и настроены на 100%, чтобы сыграть второй матч так же, как и первый. Мы выигрываем со счётом 2:0, это нормально. Это лучше, чем перед игрой, но мы знаем, что это ещё не конец», — цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Он отметил, что команда хорошо двигалась в первом тайме, а во второй половине просто надо было сохранить нужный настрой, что и привело к результату.

«Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал», — добавил немецкий специалист.

«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра между командами состоится 3 мая в Испании.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что в настоящий момент он наблюдает за лучшим «Ливерпулем», который ему только доводилось видеть.