Клопп — о победе в «Ливерпуля» над «Вильярреалом»: мы знаем, что это ещё не конец

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

«Вы должны быть максимально сконцентрированы и настроены на 100%, чтобы сыграть второй матч так же, как и первый. Мы выигрываем со счётом 2:0, это нормально. Это лучше, чем перед игрой, но мы знаем, что это ещё не конец», — цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Он отметил, что команда хорошо двигалась в первом тайме, а во второй половине просто надо было сохранить нужный настрой, что и привело к результату.

«Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал», — добавил немецкий специалист.

«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра между командами состоится 3 мая в Испании.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что в настоящий момент он наблюдает за лучшим «Ливерпулем», который ему только доводилось видеть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить