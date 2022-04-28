Фердинанд: это лучший «Ливерпуль», который мне доводилось видеть

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Это лучший «Ливерпуль», который мне доводилось видеть. Он просто безжалостный», — цитирует Фердинанда сайт УЕФА со ссылкой на BT Sports.

По его словам, его поражает энергия и настойчивость, с которой «мерсисайдцы» подавляют соперников.

«Ты смотришь на всё это и удивляешься», — добавил эксперт.

«Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0 благодаря автоголу Первиса Эступиньяна и мячу Садио Мане. Ответная игра между командами состоится 3 мая в Испании.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в соцсетях видео, на котором он болеет за «Ливерпуль» в матче с «Вильярреалом».

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