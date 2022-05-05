«Реал» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

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Испанский «Реал» в дополнительное время одержал победу над английским «Манчестер Сити» во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Карла Анчелотти. 

Гостей на 73-й минуте вывел вперёд Рияд Марез. На 90-й Родриго после навеса Карима Бензема восстановил равенство, а ещё через минуту Родриго с паса Марко Асенсио оформил дубль. Таким образом, «сливочные» перевели игру в дополнительное время, где победный мяч в противостоянии с пенальти забил Бензема (95').

Таким образом, «Реал» пробился в финал турнира по итогам двухматчевого противостояния с «Сити». В первом матче сильнее оказались сильнее подопечные Хосепа Гвардиолы — 4:3.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» сыграет в групповом этапе футбольной ЛЧ в следующем сезоне благодаря поражению «Вильярреала» от «Ливерпуля» в полуфинале чемпионата.

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