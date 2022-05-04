«Шахтёр» напрямую попадёт в групповой этап ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»

Донецкий «Шахтёр» сыграет в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне благодаря поражению «Вильярреала» от «Ливерпуля» в полуфинале.

После прохода «Ливерпуля» в финал победителем нынешней ЛЧ уже точно станет та команда, которая и так гарантировала себе место в групповом этапе турнира на следующий сезон за счёт выступлений в национальном чемпионате.

Согласно регламенту, в такой ситуации образуется вакантная путёвка в групповую стадию для чемпиона 12-й ассоциации по рейтингу УЕФА. После отстранения России от еврокубков, это место занимает Украина, чемпионом которой по итогам этого сезона стал «Шахтёр».

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.