Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ман Сити» на второй матч полуфинала ЛЧ
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В составе «Ман Сити» с первых минут на поле появятся Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, де Брёйне, Силва, Марез, Жезус и Фоден.
У хозяев поля выйдут Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Жуниор и Бензема.
Матч пройдёт 4 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Барнабеу». Начало — в 22:00 мск.
Напомним, что победитель второго матча встретится в финале с английским «Ливерпулем», который одержал победу над «Вильярреалом» (3:2) во втором полуфинальном матче ЛЧ.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» сыграет в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне благодаря поражению «Вильярреала».