Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ман Сити» на второй матч полуфинала ЛЧ

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Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити» на второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ман Сити» на второй матч полуфинала ЛЧ
  • AP
  • © Jon Super

В составе «Ман Сити» с первых минут на поле появятся Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, де Брёйне, Силва, Марез, Жезус и Фоден.

У хозяев поля выйдут Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Жуниор и Бензема.

Матч пройдёт 4 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Барнабеу». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что победитель второго матча встретится в финале с английским «Ливерпулем», который одержал победу над «Вильярреалом» (3:2) во втором полуфинальном матче ЛЧ.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» сыграет в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне благодаря поражению «Вильярреала».

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