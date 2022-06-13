Goal: «Фенербахче» готов предложить контракт Марсело
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По информации Goal, «Фенербахче» готов предложить контракт футболисту, но руководство клуба смущают запросы игрока по зарплате. Отмечается, что тот хочет получать около €6 млн в год.
Марсело присоединился к мадридскому клубу в 2007 году. Он провёл за «Реал» 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.
Ранее «Реал» объявил об уходе Марсело.