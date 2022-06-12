«Реал» объявил об уходе Марсело

Мадридский «Реал» объявил об уходе защитника Марсело, который выступал в команде 15 лет.

13 июня пройдёт мероприятие, посвящённое уходу Марсело, которое посетит президент клуба Флорентино Перес. Затем футболист проведёт прощальную пресс-конференцию.

Марсело присоединился к клубу в 2007 году. Он провёл за «Реал» 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба игрок выиграл шесть раз чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Ранее «Реал» объявил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени из «Монако».