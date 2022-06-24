В «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Роналду в клуб
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«Криштиану Роналду — топ-футболист с выдающейся карьерой. Однако циркулирующие слухи не соответствуют действительности», — цитирует Салихамиджича Plettigoal.
Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в туринский «Ювентус».