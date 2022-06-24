В «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Роналду в клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб готов заключить контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в случае ухода Роберта Левандовски.

«Криштиану Роналду — топ-футболист с выдающейся карьерой. Однако циркулирующие слухи не соответствуют действительности», — цитирует Салихамиджича Plettigoal.

Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в туринский «Ювентус».