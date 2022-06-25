Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду

Мюнхенская «Бавария» не будет подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации Sport1, руководство немецкого клуба отказалось от футболиста, потому что трансфер разрушил бы структуру зарплатной ведомости.

Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Роналду в клуб.