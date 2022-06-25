Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду

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Мюнхенская «Бавария» не будет подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Phil Duncan

По информации Sport1, руководство немецкого клуба отказалось от футболиста, потому что трансфер разрушил бы структуру зарплатной ведомости.

Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Роналду в клуб.

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