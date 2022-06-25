Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду
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По информации Sport1, руководство немецкого клуба отказалось от футболиста, потому что трансфер разрушил бы структуру зарплатной ведомости.
Стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой английского клуба и уже сообщил одноклубникам, что может покинуть команду.
Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. Он присоединился к клубу летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса». МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее в «Баварии» отреагировали на информацию о переходе Роналду в клуб.