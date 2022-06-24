Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футбольных талантов

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл негативно высказался о руководстве манкунианцев.
Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футбольных талантов
  • AP
  • © Jon Super

«Каждая копейка должна возвращаться в клуб до тех пор, пока он вновь не станет привлекательным. «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов. И то, что владельцы выводят деньги из плохо работающего бизнеса, обескураживает», — написал Невилл в Twitter.

24 июня сообщалось, что нападающий манкунианцев Криштиану Роналду может сменить команду из-за переживаний о нестабильной работе «красных дьяволов» на трансферном рынке. Он заявил своим одноклубникам, что в команде необходимо усилить состав, в противном случае он может покинуть английский клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Баварию», если из неё уйдёт форвард Роберт Левандовски.

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