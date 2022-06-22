«Бавария» объявила о переходе Мане из «Ливерпуля»

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Сенегальский нападающий Садио Мане стал игроком мюнхенской «Баварии».
«Бавария» объявила о переходе Мане из «Ливерпуля»
  • AP

Контракт с клубом подписан до 30 июня 2025 года, передаёт пресс-служба «Баварии».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» (0:1). В чемпионской гонке АПЛ подопечные Юргена Клоппа также остались с серебряными медалями.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 269 матчей, в которых забил 120 мячей.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем Роберта Левандовски в мюнхенском клубе.

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