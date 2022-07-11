Минимум потерь, точечное усиление и сбалансированный состав: почему «Локомотив» — теневой претендент на золото в РПЛ

К новому сезону РПЛ столичный «Локомотив» подходит с одним из самых сбалансированных составов в лиге. Железнодорожники, в отличие от конкурентов, сохранили почти всех легионеров, вынужденно отдав в аренду лишь чешского форварда Яна Кухту. При этом клуб точечно усилил проблемные позиции молодыми иностранцами, подписав соглашения с центральным защитником Лукасом Фассоном и нападающим Марко Раконьяцем. Также остался в команде опорник Дмитрий Баринов, который, по информации СМИ, мог перейти в «Динамо». Почему красно-зелёных можно считать теневыми претендентами на чемпионство — в материале RT.

Предыдущий сезон получился не самым удачным для московского «Локомотива». Раздираемая противоречиями команда, которая за год сменила трёх главных тренеров, заняла лишь шестое место в турнирной таблице РПЛ. Однако в новом розыгрыше национального первенства у неё есть всё, чтобы как минимум финишировать в первой тройке.

Серьёзным преимуществом железнодорожников над конкурентами стало то, что они сохранили практически всех легионеров. Покинул Россию лишь чешский нападающий Ян Кухта, но за его годичную аренду клуб получил от «Спарты» €1 млн.

Потери других отечественных грандов куда серьёзнее. Из «Динамо» ушли основной центральный защитник Фабиан Бальбуэна и ключевой хавбек Себастьян Шиманьски. С большой долей вероятности их примеру последует опорник Никола Моро. ЦСКА лишился одного из самых техничных футболистов Премьер-лиги Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона, «Спартак» — Гуса Тиля, Алекса Крала и Джордана Ларссона, а «Зенит» — бразильского форварда Юри Алберто.

При этом в составе красно-зелёных достаточно иностранцев (восемь). Пятеро из них представляют Европу, где, как принято считать, на спортсменов, выступающих в России, оказывается давление, но почти со всеми удалось договориться. Так, голландец Гирано Керк заявил, что не намерен уезжать. Поддержал его француз Вильсон Изидор.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь здесь. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Примечательно, что «Локомотив» и в марте, когда ФИФА впервые позволила легионерам приостанавливать срок действия соглашений с российскими клубами, остался только без бразильца Пабло. Однако он не отправился в бесплатную аренду, а перешёл во «Фламенго» за €2,8 млн.

Более того, летом москвичи приобрели двух новых иностранцев. Удалось точечно усилить отдельные проблемные позиции. Например, после ухода Пабло и травмы Станислава Магкеева команда испытывала серьёзные сложности в центре обороны. Дуэт Тина Едвая и Марка Мампассси действовал ненадёжно, а молодой уроженец Донецка, которому элементарно не хватало опыта выступлений на таком уровне, допускал большое количество ошибок. Дошло до того, что в эту зону вынужденно опускался Дмитрий Баринов. В результате весной красно-зелёные пропустили во всех турнирах 24 мяча.

Решить эту проблему должен переход Лукаса Фассона. В его лице Марвин Комппер получил не только универсального исполнителя, способного закрыть практически любую позицию в обороне, но и человека, владеющего отличным первым пасом. Также бразилец сходу проявил себя как забивной футболист. В товарищеских матчах он, регулярно подключаясь к розыгрышам стандартов, поразил ворота «Велеса» и «Динамо».

Едва ли порадовал болельщиков и уход Кухты, быстро ставшего лидером железнодорожников и весной забившего три мяча. Однако клуб ещё раньше подписал контракт с другим нападающим Марко Раконьяцем. Сложно сказать, насколько быстро он сумеет адаптироваться к РПЛ, но в прошлом сезоне форвард забил девять мячей в чемпионате Сербии. К тому же с его появлением у коллектива появилось больше вариативности в атаке. В отличие от Изидора и Франсуа Камано у черногорца другие сильные качества — мощь и высокий рост (192 см). Соответственно, он способен здорово цепляться за мяч и выполнять скидки на быстрых партнёров в свободные зоны. Полезен такой исполнитель и когда требуется взломать насыщенную оборону соперника. В чемпионате России командам уровня «Локо» часто приходится решать эту задачу.

Также важно, что и Фассон, и Раконьяц молоды (21 и 22 года соответственно) и приобретены на перспективу. А в случае удачной игры в Москве они вполне могут отправиться в более сильную лигу, дав шанс москвичам на себе заработать. Таким образом, клуб на трансферном рынке продолжает действовать в соответствии со стратегией, разработанной Ральфом Рангником.

Вкупе с точечным усилением красно-зелёным удалось сохранить почти всех лидеров. Исключением оказался Мацей Рыбус. Без опытного поляка представить себе левый фланг обороны «Локо» в последние годы было сложно. Однако он не стал продлевать контракт и на правах свободного агента перебрался в «Спартак».

С другой стороны, потерю защитника нельзя назвать критической. Во-первых, в августе ему исполнится 33, а потому рассматривать легионера в качестве лидера на долгосрочный период нельзя, тем более на достаточно энергозатратной позиции, требующей отличной физической готовности и высокой скорости. Во-вторых, практически без потери качества занять его место способен 23-летний Наир Тикнизян. В прошлом сезоне ему смело доверяли и Марко Николич, и Маркус Гисдоль, и Комппер.

Много разговоров ходило и о возможном отъезде Баринова в Европу или переходе в «Динамо», но опорник остался. А спортивный директор клуба Томас Цорн подчеркнул, что никуда отпускать его не собирается.

«Баринов — наш ключевой игрок, лидер команды. Мы не намерены рассматривать предложения о его продаже или аренде», — приводит слова функционера Sport24.

Таким образом, единственной потерей перед началом сезона оказался Рифат Жемалетдинов. Хавбек, конструирующий атаки коллектива, на сборах получил серьёзную травму ахилла и пропустит семь-девять месяцев. Его значение для москвичей сложно переоценить. Например, в прошлом сезоне РПЛ он забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Также по теме Жертва обстоятельств: как уход легионеров поставил под вопрос готовность ЦСКА к сезону Московский ЦСКА оказался в крайне сложном положении перед стартом чемпионата России. Владимир Федотов пока не может найти идеальные...

Чуть менее болезненным сделает его отсутствие долгожданное возвращение Антона Миранчука, наконец решившего все проблемы со здоровьем. В концовке предыдущего розыгрыша Премьер-лиги он пять раз появился на поле и даже реализовал пенальти в противостоянии с «Рубином».

Резюмируя, «Локомотив» располагает одним из самых сбалансированных составов в лиге, если не брать в расчёт «Зенит». Вратарскую позицию закрывают ветеран клуба Маринато Гилерме и юный Даниил Худяков. В центре обороны у штаба есть достаточно богатый выбор из Едвая, Магкеева, Фассона, Мампасси и вернувшегося из аренды в «Ахмате» Виталия Лысцова. На флангах обороны способны сыграть Тикнизян, Дмитрий Живоглядов и Максим Ненахов.

Центр поля укомплектован Бариновым, Константином Марадишвили, Алексисом Бека-Бека и Даниилом Куликовым. К тому же нельзя забывать о молодых Максиме Петрове, Артёме Крапукасе и Сергее Бабкине, регулярно получающих игровое время. На позиции «десятки» же готов сыграть Антон Миранчук.

А вот в атаке конкуренция меньше. Во всяком случае позиции Керка и Изидора на краях нападения выглядят незыблемо. При этом Франсуа Камано способен сыграть как на обеих флангах, так и на острие. Неслучайно в СМИ появилась информация об интересе москвичей к расторгнувшему контракт с «Рубином» Ивану Игнатьеву и выступающему за немецкий «Шальке» Мариусу Бюльтеру. Ещё один нападающий красно-зелёным явно не помешает.

Зато летом «Локомотив» усилил тренерскую бригаду. Наставником команды де-юре стал Йозеф Циннбауэр. Однако это назначение номинально, поскольку Комппер не имеет нужной лицензии, тогда как у соотечественника она есть. Но специалист всё же способен принести пользу, ведь он считается сильным мотиватором.

В остальном скорее важно, что железнодорожники неожиданно обошлись без скандалов и спокойно провели межсезонье, грамотно поработав на трансферном рынке. Неудивительно, что в клубе теперь настроены самым серьёзным образом.

«Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» — не тот соперник, которого невозможно обыграть. Мы его не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать это? Мы можем скинуть петербуржцев с пьедестала», — выразил уверенность Изидор.