«РБ Спорт»: «Шальке» отказался продавать нападающего Бюльтера «Локомотиву»

«Шальке» отклонил предложение московского «Локомотива» о приобретении форварда Мариуса Бюльтера.

«Локомотив» начал поиск нападающего сразу после того, как Ян Кухта объявил о желании вернуться в Чехию, сообщает «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 29-летний немец в 34 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 13 результативных передач.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. 25 июня футболист на правах аренды перешёл в «Спарту».

Ранее нападающий Вильсон Изидор рассказал о тренировках «Локомотива» перед новым сезоном.