Изидор рассказал о тренировках «Локомотива» перед новым сезоном

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как клуб готовится к новому сезону.

«Сейчас нагрузка больше, чем на зимних сборах с Гисдолем. Наш тренерский штаб диктует такие принципы игры, для которых нужна очень хорошая физическая подготовка. Этим мы и занимаемся. У нас каждый день по две — три тренировки», — приводит слова Изидора «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в команде никто на это не жалуется, а наоборот, радуются тренировкам и работают в едином порыве. По его словам, он полностью сконцентрирован, чтобы идти вперёд и добиваться своих целей.

Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции. Чемпионом стал «Зенит». Московскую команду возглавляет Йозеф Циннбауэр. Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива».

Ранее Изидор высказался по поводу своего будущего в клубе.