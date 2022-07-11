Изидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался по поводу своего будущего в клубе.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции. Чемпионом стал «Зенит». Московскую команду возглавляет Йозеф Циннбауэр. Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг рассказал о травме колена, из-за которой не мог играть в футбол длительное время.