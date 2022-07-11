Ротенберг рассказал о травме колена, из-за которой не мог играть в футбол длительное время

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о травме, из-за которой не мог играть в футбол три с половиной года.

«Была очень сложная ситуация. Селюк мне посоветовал поехать в Испанию: слава Богу, что врач вытащил моё колено. В том числе благодаря этим людям я сегодня смог выйти на поле», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что в 2018 году в матче с «Рубином» в рамках 1/4 финала Кубка России Ротенберга унесли с поля на носилках, а 6 декабря ему поставили диагноз «разрыв крестообразной связки». Позже после операции в марте во время сборов у футболиста поднялась температура и анализы показали, что при лечении была занесена инфекция. Ротенберга отправили на операцию в Испанию, где ему сообщили о заражении крови.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что Ротенберг может получить работу в академии клуба.