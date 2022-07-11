В «Локомотиве» сообщили, что Ротенберг может получить работу в академии клуба
«У нас есть идея дать ему работу в академии клуба как координатора. Мы рассматриваем варианты, думаю, в ближайшее время всё расскажем», — цитирует Цорна РИА Новости.
36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.
Ранее Ротенберг поделился эмоциями от возвращения на поле.