В «Локомотиве» сообщили, что Ротенберг может получить работу в академии клуба

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что бывший защитник железнодорожников Борис Ротенберг может получить работу в академии клуба.

«У нас есть идея дать ему работу в академии клуба как координатора. Мы рассматриваем варианты, думаю, в ближайшее время всё расскажем», — цитирует Цорна РИА Новости.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее Ротенберг поделился эмоциями от возвращения на поле.