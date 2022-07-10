Ротенберг: огромная благодарность «Локомотиву», что дали возможность выйти на поле
- РИА Новости
«Сейчас я решил взять паузу. Для меня была главная цель — вернуться и сыграть. Я это обещал. Я сдержал своё слово. Огромная благодарность «Локомотиву», что дали такую возможность», — цитирует Ротенберга Sport24.
36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.
Ранее агент Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента после ухода из московского «Локомотива».