Ротенберг: огромная благодарность «Локомотиву», что дали возможность выйти на поле

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился эмоциями от возвращения на поле.

«Сейчас я решил взять паузу. Для меня была главная цель — вернуться и сыграть. Я это обещал. Я сдержал своё слово. Огромная благодарность «Локомотиву», что дали такую возможность», — цитирует Ротенберга Sport24.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее агент Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента после ухода из московского «Локомотива».