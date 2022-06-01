Агент Ротенберга заявил, что его подопечный будет в футбольной среде до конца жизни

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Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента после ухода из московского «Локомотива».
Агент Ротенберга заявил, что его подопечный будет в футбольной среде до конца жизни
  • РИА Новости

«Боря 100% будет в футболе до конца жизни, но в каком статусе, он должен решить в течение двух-трёх недель. Возможно, он сыграет в менее статусном клубе, чем «Локомотив», или, может, выберет вектор развития футбольного функционера», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что у любого футболиста, у которого карьера подходит к концу, возникает вопрос: заканчивать или попробовать свои силы в другом клубе.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее Ротенберг выступил с обращением после ухода из «Локомотива».

 

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