Борис Ротенберг выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг выступил с обращением после ухода из московского клуба.

«К моему сожалению, сегодня наступил день, когда закончился мой контракт в качестве футболиста с легендарным клубом «Локомотив». Для меня это очень грустный момент. При этом я понимаю, что пришло время, которое открывает для меня новые возможности», — приводит слова Ротенберга Sport24.

Он поблагодарил руководство, тренеров, работников клуба, которые помогали ему на протяжении карьеры. Ротенберг также обратился к болельщикам, заявив, что всегда чувствовал их поддержку, без которой он не смог бы вместе с клубом выиграть пять трофеев.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее сообщалось, что Ротенберг принял решение покинуть «Локомотив».