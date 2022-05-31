Борис Ротенберг покинул «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг принял решение покинуть московскую команду.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Бориса за годы, проведённые в команде, и желает дальнейших успехов», — сообщается на официальном сайте команды.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее сообщалось, что польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.