Борис Ротенберг покинул «Локомотив»
- РИА Новости
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«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Бориса за годы, проведённые в команде, и желает дальнейших успехов», — сообщается на официальном сайте команды.
36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.
Ранее сообщалось, что польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.