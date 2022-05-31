«Локомотив» объявил об уходе защитника Рыбуса

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Польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.
«Локомотив» объявил об уходе защитника Рыбуса
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — заявила пресс-служба железнодорожников на официальном сайте.

32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2017 года, провёл за клуб 136 матчей, забил три мяча и отдал 12 результативных передач.

В составе железнодорожников Рыбус стал обладателем четырёх титулов: чемпион России сезона-2017/18; двукратный обладатель Кубка России в сезоне-2018/19 и сезоне-2020/21; обладатель Суперкубка России — 2019.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход Дмитрия Баринова из «Локомотива».

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