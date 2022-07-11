Камано считает, что у «Локомотива» есть шансы на чемпионство в РПЛ

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о противостоянии с «Зенитом» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что касается борьбы за первое место, в РПЛ есть не только «Зенит». Мы готовимся ко всем матчам и будем выкладываться на полную, стараться завоевать максимум возможных очков, чтобы хорошо закончить сезон», — приводит слова Камано «Чемпионат».

Он также заявил, что останется в московской команде.

Гвинейский форвард присоединился к железнодорожникам в 2020 году. Всего за «Локомотив» он провёл 54 матча, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как клуб готовится к новому сезону.