Дебютный гол Фассона принёс «Локомотиву» победу над «Велесом» в контрольном матче

Московский «Локомотив» взял верх над столичным «Велесом» в товарищеском матче в рамках летнего тренировочного сбора.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Заура Хапова.

В составе железнодорожников отличились Вадим Раков и новичок команды Лукас Фассон на 63-й и 86-й минутах. У «Велеса» единственный мяч в самом начале игры забил Геворк Саркисян (1').

«Локомотив» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Велес» стал 14-м в ФНЛ.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход Яна Кухты из московской команды в пражскую «Спарту» на правах аренды.