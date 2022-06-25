Наумов заявил, что уход Кухты — небольшая потеря для «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход Яна Кухты из московской команды в пражскую «Спарту» на правах аренды.
Наумов заявил, что уход Кухты — небольшая потеря для «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Думаю, что Кухта — это небольшая потеря. В «Локомотиве» есть кому заменить его. Конечно, всегда уход игрока основы — это потеря, но, на мой взгляд, это не катастрофа. Кухта не всегда определял игру, часто выпадал», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Он отметил, что вместо Кухты есть Изидор и Камано, а также молодые футболисты из «Казанки». По его словам, потеря Рифата Жемалетдинова — большая проблема для клуба.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе Кухты в пражский клуб на правах аренды.

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