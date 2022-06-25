«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды

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«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды.
«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Игрок будет выступать за «Спарту» в следующем сезоне, у пражского клуба будет приоритетное право выкупа трансфера Кухты», — передаёт пресс-служба «Локомотива».

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию. 

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