«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды

«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды.

«Игрок будет выступать за «Спарту» в следующем сезоне, у пражского клуба будет приоритетное право выкупа трансфера Кухты», — передаёт пресс-служба «Локомотива».

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию.