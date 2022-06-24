Цорн заявил, что Кухта не вернётся в «Локомотив» из-за семейных обстоятельств

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что нападающий железнодорожников Ян Кухта не вернётся в Россию.
Цорн заявил, что Кухта не вернётся в «Локомотив» из-за семейных обстоятельств
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Кухта не вернётся в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент столичный клуб ведёт переговоры с командами из Чехии относительно будущего Кухты.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно и провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что хавбек Рифат Жемалетдинов получил травму на сборах.

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