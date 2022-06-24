Булыкин назвал травму Жемалетдинова большой потерей для «Локомотива»

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что хавбек Рифат Жемалетдинов получил травму на сборах.
Булыкин назвал травму Жемалетдинова большой потерей для «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Очень большая потеря для «Локомотива». Жалко, что такой футболист получает серьёзную травму. Я думаю, он справится, вернётся и ещё порадует нас своей игрой. Тяжёлая, видать, травма», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

25-летний футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов. 

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Ранее перешедший в «Локомотив» бразильский защитник Лукас Фассон поделился эмоциями от трансфера в московский клуб.

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