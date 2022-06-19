Перешедший в «Локомотив» бразильский защитник Лукас Фассон поделился эмоциями от трансфера в московский клуб.

«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе», — цитирует Фассона пресс-служба клуба.

Он также назвал свой переход новым вызовом и рассказал, что впервые узнал об интересе железнодорожников от своего отца, который побеседовал на этот счёт с агентом.

«Мы с отцом были очень счастливы. Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», — добавил 21-летний игрок.

Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе», за который провёл 20 матчей. Его контракт с красно-зелёными рассчитан на четыре года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал перспективным трансфер Фассона.