Новичок «Локомотива» Фассон: играть в России — возможность выступать в Европе
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«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе», — цитирует Фассона пресс-служба клуба.
Он также назвал свой переход новым вызовом и рассказал, что впервые узнал об интересе железнодорожников от своего отца, который побеседовал на этот счёт с агентом.
«Мы с отцом были очень счастливы. Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», — добавил 21-летний игрок.
Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе», за который провёл 20 матчей. Его контракт с красно-зелёными рассчитан на четыре года.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал перспективным трансфер Фассона.