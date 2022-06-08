Наумов считает трансфер Фассона в «Локомотив» перспективным

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал московский клуб в связи с покупкой бразильского защитника Лукаса Фассона.

«Атлетико Паранаэнсе» знаменит тем, что часто продаёт молодых бразильцев. Покупка перспективная. Однако тем самым мы закрываем путь своим молодым. Неизвестно, будет ли он мастером в будущем или нет. Я считаю такую политику неперспективной!» — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Он также отметил, что бразильские футболисты очень тяжело адаптируются к российским условиям. По его словам, необходимо развивать отечественные молодёжные школы.

Бразильский защитник перешёл из «Атлетико Паранаэнсе», где провёл один матч. Его контракт рассчитан на четыре года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что московский клуб подписал долгосрочный контракт с Фассоном.