Жертва обстоятельств: как уход легионеров поставил под вопрос готовность ЦСКА к сезону

Московский ЦСКА оказался в крайне сложном положении перед стартом чемпионата России. Владимир Федотов пока не может найти идеальные сочетания футболистов, свидетельством чему стали три подряд поражения в предсезонных матчах. Массовый исход легионеров провоцирует новые проблемы с составом, к которым руководство армейцев оказалось не готово. Покинувшие коллектив Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон создали дефицит высококлассных исполнителей на флангах атаки, а возможный отъезд Яки Бийола и травма Бруно Фукса лишили тренера пространства для манёвра в центре обороны.

Несколько недель назад ЦСКА мог считаться одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за золотые медали. Армейцы располагали мощной обоймой с целой россыпью мастеровитых легионеров, а руководить ими был назначен один из сильнейших тренеров страны — Владимир Федотов, который помог «Сочи» завоевать серебро в прошлом сезоне. Однако всего за пару недель команда не только потеряла часть звёздных иностранных футболистов и лишилась глубины, но крайне неуверенно стартовала на товарищеском турнире, что лишь усилило беспокойство относительно её перспектив.

Безусловно, оценивать состояние коллектива по его результатам в товарищеском кубке не следует. Достаточно вспомнить, как триумфально на этих соревнованиях выступал «Спартак». Красно-белые дважды занимали первое место в Дохе, а год назад одержали три победы с общим счётом 13:1 в Москве. Но несмотря на это они провалили старт сезона, уступив в четырёх встречах из пяти. И если поражения от «Бенфики» в квалификации к Лиге чемпионов вряд ли кого-то удивили, то проигрыши «Нижнему Новгороду» и «Рубину» стали неожиданностью. Первый лишь дебютировал в РПЛ, а второй был разгромлен на том самом предсезонном первенстве со счётом 4:0.

Поэтому вряд ли стоит делать далеко идущие выводы по двум поражениям ЦСКА на турнире «PARI Премьер» и ещё одному — в товарищеской игре с «Велесом». Безусловно, три неудачи с общей разницей мячей 0:7 вряд ли положительно сказываются на настрое команды в преддверии старта национального чемпионата и уж точно не обнадёживают её болельщиков. Но необходимо понимать, что Федотов сравнительно поздно приступил к работе с армейцами и по-прежнему продолжает заниматься построением коллектива и поиском оптимальных сочетаний. Достаточно отметить, что в общей сложности наставник успел посмотреть в деле больше трёх десятков (!) игроков. А ведь многие из них только вчера защищали цвета молодёжки, а некоторые и вовсе находились на просмотре. Например, защитник «Химок» Кирилл Большаков.

Это явно указывает на желание Федотова не только сосредоточиться на наработке связей между партнёрами, но также проверить ближний и дальний резервы, которые вполне могут быть задействованы по ходу первенства. А в таких условиях требовать от коллектива побед не только нет оснований, но и смысла. В настоящий момент тренер явно решает другие задачи и одна из них заключается в том, чтобы понять, какие позиции требуют усиления, а какие — нет. И если судить по его недавним высказываниям, выводы неутешительные.

«Мы сейчас в поисках не нападающего, а команды. У нас сейчас один центральный защитник, нам нужно усиление в эту зону. Мы сейчас в меньшинстве. Каждая позиция требует усиления», — цитирует Федотова «Чемпионат.

Стоит отметить, что наставник высказывался в схожем ключе и сразу по назначении на должность, и после поражения от чемпиона. Разве что тогда речь шла об укреплении нескольких проблемных зон, в то время как сейчас говорится о необходимости глобального доукомплектования состава. И причин тому сразу несколько.

Первая из них заключается в травмах. Летом ЦСКА потерял уже двух футболистов из-за различного рода повреждений, причём отсутствие одного из них создало колоссальный дефицит исполнителей в центре обороны. Печально известный Бруно Фукс вновь подтвердил статус одного из главных трансферных провалов красно-синих последних лет и выбыл из строя в девятый раз за последние два года. В общей сложности бразилец уже пропустил без малого почти год, а его возвращение ожидается не ранее, чем 18 июля. К этому моменту армейцы уже успеют встретиться с «Уралом» в первом туре РПЛ и начнут подготовку к принципиальному противостоянию с «Сочи». И велика вероятность, что и в нём они не смогут рассчитывать на олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии. Ведь за пару дней тот точно не успеет набрать необходимые кондиции.

Помимо прочего, ЦСКА лишился и Кристияна Бистровича. Хорват лишь пару недель назад вернулся из аренды в «Фатих Карагюмрюке» и уже успел дважды выйти на поле. Правда, по ходу матча с «Зенитом» получил мышечную травму и с «Пари НН» уже не сыграл. И теперь он также рискует пропустить стартовый тур первенства страны.

Но гораздо больший ущерб потенциальным претендентам на медали нанесла ФИФА, разрешившая футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Если в ходе весеннего отрезка ЦСКА сумел удержать всех без исключения спортсменов, то на этот раз многие были не настолько сговорчивы. И если ухода условного Арнора Сигурдссона стоило ожидать, то отъезд Чидеры Эджуке для многих стал сюрпризом.

Прошлый соревновательный год исландец провёл в аренде в «Венеции» и вряд ли был настроен возвращаться в Москву. Он начал стагнировать и потерял доверие тренерского штаба ещё в 2021-м, а теперь был бы вынужден бороться за место в основе. Обычно он выходил на одном из флангов атаки, где также могут сыграть как недавно приобретённые Хорхе Карраскаль с Хесусом Мединой, так и вернувшийся из аренды Константин Кучаев с Егором Ушаковым. И это не считая Фёдора Чалова, которого Алексей Березуцкий часто использовал в роли вингера. Хотя этот эксперимент и сложно назвать удачным.

Помимо вышеназванных игроков, Сигурдссону пришлось бы соперничать и с Эджуке, если бы тот также не воспользовался правом приостановить действие контракта с ЦСКА. И это при том, что в клубе явно рассчитывали на дриблёра и не собирались лишаться ещё одной опции на флангах. Об этом свидетельствуют хотя бы его появление в старте на матч с «Зенитом» и гневные комментарии представителей москвичей после «побега» нигерийца.

Так, Федотов назвал поведение Чидеры «безобразием», а генеральный директор Роман Бабаев пообещал обратиться с жалобой в Международную федерацию футбола. Ведь вингер не только оставил команду в сложной ситуации, но и сделал это после того, как получил четверть зарплаты за год. Если верить SalarySport, за сезон ему полагалось около €520 тыс.

Наиболее лояльным к красно-синим оказался Бийол. Словенец хоть и изъявил желание покинуть Москву, но решил сделать это по всем правилам футбольного рынка. Если верить слухам, уже в ближайшее время он пополнит состав «Удинезе», а сумма трансфера составит €5 млн. Более чем достойно, особенно с учётом того, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает центрального защитника заметно скромнее (€3,5 млн), а на его покупку было затрачено €400 тыс.

Но даже солидная компенсация вряд ли сильно улучшит нынешнее положение ЦСКА. Предсезонная подготовка получилась скомканной, а уходы Бийола и Эджуке добавили головной боли селекционному отделу клуба. Ведь теперь ему необходимо в спешном порядке укреплять не только центр обороны, ещё до отъезда словенца казавшийся проблемной зоной, но и атаку. Безусловно, на месте Чидеры могут сыграть сразу несколько футболистов, но сопоставимых с ним по мастерству всего двое — Медина и Карраскаль. Покинувший РПЛ с «Рубином» Кучаев до сих пор не может выйти на качественно новый уровень, а 19-летний Ушаков пока нестабилен.

В обороне же ситуация и вовсе патовая. Помимо Игоря Дивеева, «чистокровными» центральными защитниками являются Фукс, Вадим Карпов и Дмитрий Каптилович. Но первый из россиян только вернулся из аренды в «Текстильщике», а второй — был переведён из дубля. И оба вряд ли отвечают требованиям коллектива, ставящего перед собой задачу сражаться за медали.

Усложняет всё и приверженность Федотова к схеме с тремя центральными защитниками, которую он активно наигрывал в ходе предсезонки. В этом случае у армейцев с трудом набирается минимальное число исполнителей для старта, а замены попросту не остаётся, ведь всерьёз рассчитывать на Фукса не приходится. Да, по краям от Дивеева могут расположиться универсальные Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, но назвать это полноценным решением проблемы нельзя.

Таким образом, ЦСКА необходимо приобрести как минимум двух центральных защитников, чтобы обеспечить Дивеева достойными партнёрами. Но надежд на качественное усиление из-за рубежа не так много. Как признался сам Бабаев, в нынешней ситуации клубам РПЛ остаётся либо «убивать легионеров деньгами, либо терпеть». При этом генеральный директор подчеркнул, что первый вариант не подходит клубу. И это всецело подтверждается практически полным отсутствием слухов о возможных новичках. Исключением является лишь информация о возможном возвращении на «ВЭБ Арену» Хёрдура Магнуссона.

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Летом у исландца закончился контракт с командой, а переговоры о продлении не увенчались успехом. Возможно, причиной тому было нежелание армейцев предлагать более выгодные условия спортсмену, только восстановившемуся после разрыва ахилла, из-за чего тот пропустил суммарно 247 дней. Но в столь сложных условиях у красно-синих может не остаться иного выбора, как довериться уже проявившему себя человеку, пусть и переживающему сложный период в карьере.

Кроме того, зияет дыра и в центре полузащиты, образовавшаяся после ухода Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова. Наверняка предполагалось, что её заполнит Юсуф Языджи, но неудача в переговорах с «Лиллем» лишила ЦСКА лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне. И компенсировать его отсутствие вряд ли сможет даже Юрий Газинский, который на днях прошёл медосмотр. Во-первых, он скорее ориентирован на разрушение, а не созидание. Во-вторых, его карьера явно идёт на спад. 20 июля хавбеку исполнится 33 года, а в прошедшем сезоне он провёл на поле лишь 1058 минут во всех турнирах в составе «Краснодара».

В итоге, всего за несколько недель ЦСКА превратился из одного из главных конкурентов «Зенита» в коллектив, чьи перспективы представляются крайне туманными. Даже если Федотов получит необходимое усиление в ближайшие дни, то не успеет должным образом встроить его в состав до старта первенства. Не секрет, что системным тренерам всегда требуется чуть больше времени на внедрение новых игроков в командным механизм, а такой роскоши у него вполне может и не оказаться.