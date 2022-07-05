Гончаренко заявил, что хотел бы посмотреть на Дивеева и Сперцяна в другом чемпионате

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, чтобы защитник московской команды Игорь Дивеев и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попробовали себя другом чемпионате.
Гончаренко заявил, что хотел бы посмотреть на Дивеева и Сперцяна в другом чемпионате
  • РИА Новости

«У Дивеева очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно. Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он также отметил, Дивеев хорош при стандартных положениях. По его словам, у защитника есть резерв для роста.

«Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещё они готовы прибавить», — добавил Гончаренко.

В сезоне-2021/22 Дивеев провёл 29 матчей в составе армейцев и забил пять мячей. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Сперцян в минувшем сезоне провёл за краснодарский клуб 26 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о будущем Сперцяна.

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