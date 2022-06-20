Полузащитник «Краснодара» Сперцян может перейти в клуб из Франции

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Он мне сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат», — цитирует Березовского Metaratings.

21-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за краснодарский клуб 26 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара».