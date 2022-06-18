Metaratings: хавбек Ахметов пополнит ряды «Краснодара»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара».

Ахметов должен пополнить ряды чёрно-зелёных. Хавбек уже прибыл в расположение команды, сообщает Metaratings.

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошел к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

В его активе также восемь матчей за сборную России по футболу, последний — в марте 2021 года с Мальтой (3:1).

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин продолжит карьеру в «Ростове».