В «Базеле» сообщили о продолжении диалога с ЦСКА по поводу Чалова

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер заявил, что клуб продолжает вести диалог с московским ЦСКА по поводу нападающего Фёдора Чалова.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых. Кстати, какого-то настоящего прощания с Фёдором пока так и не было», — цитирует Уолтера «РБ Спорт».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Чалов поделился мнением о главном тренере московского «Спартака», испанце Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».