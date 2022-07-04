Чалов высказался о главном тренере «Спартака» Абаскале
- РИА Новости
«Гильермо Абаскаль? Это новый тренер «Спартака». Мы работали с ним вместе. Всё. Как можно его охарактеризовать? Тактически оснащённый тренер», — цитирует Чалова «Матч ТВ».
33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
Ранее Чалов рассказал, как добирался в Россию из Швейцарии.