Чалов рассказал, как добирался в Россию из Швейцарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями от возвращения в армейский клуб.

«Очень тяжёлый перелёт получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трёхчасовая пересадка, но самолёт задержали ещё на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.

По словам нападающего, он провёл полноценные сборы с «Базелем», поэтому в работу с ЦСКА влился без проблем. Чалов сообщил, что из-за длинного перелёта тренерский штаб принял решение немного ограничить ему нагрузки.

«Но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», — добавил он.

24-летний форвард в феврале был взять в аренду «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее сообщалось, что Чалов после возвращения из «Базеля» провёл первую тренировку с ЦСКА.