Чалов после возвращения из «Базеля» провёл первую тренировку с ЦСКА

Российский нападающий Фёдор Чалов присоединился к столичному ЦСКА.

24-летний форвард уже провёл первую тренировку с армейской командой в Новогорске, сообщает пресс-служба московского клуба.

1 февраля стало известно об аренде футболиста «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее юрист рассказал, что ЦСКА из-за санкций не сможет договориться с «Базелем» по поводу трансфера Чалова.