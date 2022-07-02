Чалов после возвращения из «Базеля» провёл первую тренировку с ЦСКА

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Российский нападающий Фёдор Чалов присоединился к столичному ЦСКА.
Чалов после возвращения из «Базеля» провёл первую тренировку с ЦСКА
  • РИА Новости

24-летний форвард уже провёл первую тренировку с армейской командой в Новогорске, сообщает пресс-служба московского клуба.

1 февраля стало известно об аренде футболиста «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее юрист рассказал, что ЦСКА из-за санкций не сможет договориться с «Базелем» по поводу трансфера Чалова.

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