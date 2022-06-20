Юрист рассказал, что ЦСКА из-за санкций не сможет договориться с «Базелем» по поводу трансфера Чалова

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, почему «Базель» не сможет выкупить нападающего Фёдора Чалова у ЦСКА.

«Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза. Поэтому работать с ЦСКА европейским и американским юридическим лицам запрещено», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекает 30 июня.

Ранее в ЦСКА сообщили, когда Чалов вернётся в команду после аренды в «Базеле».