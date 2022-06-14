В ЦСКА сообщили, когда Чалов вернётся в команду после аренды в «Базеле»

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о сроках возвращения нападающего Фёдора Чалова из аренды в «Базеле».

«Соглашение с «Базелем» об аренде Фёдора Чалова действует до 30 июня. Поэтому Фёдор начнёт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Как сообщалось ранее, Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в клубе.