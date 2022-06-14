Источник: Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в клубе

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Российский форвард Фёдор Чалов, выступающий за швейцарский «Базель» на правах аренды из ЦСКА, сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в состав армейцев.
Источник: Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в клубе
  • РИА Новости

Несмотря на желание форварда остаться, вероятность трансфера оценивается как маловероятная из-за высокой цены на футболиста, сообщает Blick. Отмечается, что у клуба есть сложность с перечислением денег даже за аренду Чалова.

Швейцарский клуб рассматривает Зеки Амдуни и Диона Дрена Бельо на замену россиянина.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл финансовые подробности перехода Чалова на правах аренды в «Базель».

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