Источник: Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в клубе

Российский форвард Фёдор Чалов, выступающий за швейцарский «Базель» на правах аренды из ЦСКА, сообщил руководству клуба, что не хочет возвращаться в состав армейцев.

Несмотря на желание форварда остаться, вероятность трансфера оценивается как маловероятная из-за высокой цены на футболиста, сообщает Blick. Отмечается, что у клуба есть сложность с перечислением денег даже за аренду Чалова.

Швейцарский клуб рассматривает Зеки Амдуни и Диона Дрена Бельо на замену россиянина.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл финансовые подробности перехода Чалова на правах аренды в «Базель».