Источник: Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в клубе
- РИА Новости
Несмотря на желание форварда остаться, вероятность трансфера оценивается как маловероятная из-за высокой цены на футболиста, сообщает Blick. Отмечается, что у клуба есть сложность с перечислением денег даже за аренду Чалова.
Швейцарский клуб рассматривает Зеки Амдуни и Диона Дрена Бельо на замену россиянина.
В нынешнем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл финансовые подробности перехода Чалова на правах аренды в «Базель».